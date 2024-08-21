В Орле пройдёт акция «Триколор»

В День Государственного флага России жителям Орла раздадут более трёх тысяч ленточек в цветах российского флага. Об этом рассказали в администрации города. Получить ленту можно будет в трёх районах Орла. Акция пройдёт 22 августа 2024 года с 13:00 до 14:00 на центральных площадках города.

Ранее мы писали, что на данный момент освоено 30 миллионов. Об этом стало известно на заседании комитета областного совета 19 августа 2024 года. По словам Алексея Берестова, руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области, общие расходы на реализацию нацпроекта «Спорт — норма жизни» в 2024 году запланированы в размере 170,4 миллиона рублей. На данный момент потрачено 30,4 млн рублей, что составляет 19,5% от общей суммы.