В Орле пройдёт уникальный конкурс юных талантов «Звёздочки провинции»: условия участия

15 декабря в Орле состоится грандиозный финал VIII областного конкурса детского вокального творчества «Звёздочка провинции». В этот день юные таланты региона возвышатся на сцене Орловского областного центра народного творчества, излучая свет и надежду.

Этот конкурс поистине уникален, ведь он создаёт радужный мост для детей, проживающих в сельских районах. Его главная цель — выявить и поддержать одарённых юных певцов, наделённых даром, но лишённых возможности проявить себя.

В этом году на конкурс поступило свыше ста заявок, и участники разделены на две возрастные группы: от 5 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Конкурс включает три номинации: академическое исполнение (солисты и ансамбли), народная песня (солисты и ансамбли), эстрадная песня (солисты и ансамбли).

Оценка будет основываться на уровне исполнительского мастерства, чистоте интонации, сценической культуре, соответствию репертуара возрасту участников, а также оригинальности и артистичности, сообщает «Орловское время».

Мероприятие начнётся в 14:00 по адресу: г. Орёл, пер. Карачевский, 6. Вход свободный. Организатор — Орловский областной центр народного творчества. Возрастное ограничение — 6+.