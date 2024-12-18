В Орле пройдёт новогодний утренник для семей из приграничья: адрес

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В конце этой недели в Орле состоится волшебная новогодняя елка для детей из семей курских и белгородских переселенцев. Этот утренник, ставший плодом неравнодушия и заботы орловцев, соберет маленьких жителей приграничья, которые вынужденно покинули свои дома.

Как поделились организаторы с сайтом «Вести-Орел», праздник пройдет в уютных стенах клуба «Среда». Дети и их родители смогут погрузиться в атмосферу новогоднего чуда: их ждут захватывающее представление, увлекательная анимация, разнообразные конкурсы и викторины, а также сладкие подарки, которые станут приятным завершением этого дня. Ожидается участие около 30 детей, большинство из которых из многодетных семей. Все желающие семьи переселенцев смогут присоединиться к этому радостному событию, сообщает «Вести-Орел».

Организация праздника осуществлена силами простых и добрых орловцев, без поддержки фондов или официальных организаций. Начало мероприятия запланировано на 11.00. Адрес: Орел, улица 60-летия Октября, 15.