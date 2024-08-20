В Орле пройдёт вечер памяти актёра ОГАТ Сергея Бурлакова

Сегодня, 20 августа 2024 года, в Орле состоится мероприятие, посвящённое памяти артиста Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева — Сергея Бурлакова. Встреча пройдёт в «Музее любимой улицы», который расположен на улице Ленина.

Как сообщили представители ОГАТ им. И. С. Тургенева, на вечере памяти выступит режиссёр фильма «Два портрета» Людмила Светлова из Санкт-Петербурга и актёры орловского драматического театра. Зрителям будут показаны два короткометражных фильма, которые получили Гран-при Международного кинофестиваля «Отцы и дети» в номинации «Лучший литературный телевизионный проект»: «Два портрета» (2021 год, Санкт-Петербург) и «Литературная перемена. И.С. Тургенев» (2022 год, Орёл). Сергей Бурлаков принимал участие в съёмках этих фильмов.

Мероприятие проведёт президент кинофестиваля «Отцы и дети» Марина Куликова.

Начало мероприятия — в 18:00. Вход свободный. Адрес: улица Ленина, 39а. Возрастное ограничение: 0+, сообщает «Орелтаймс».