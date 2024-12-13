В Орле пропал голубоглазый 36-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области

В Орле разыскивают 36-летнего Виктора Ветрова. С начала недели мужчина не выходит на связь с родными и близкими. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области объявил о пропаже Виктора 9 декабря 2024 года. С тех пор никакой информации о его местоположении нет.

Особые приметы: рост 180 см, плотное телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

В день исчезновения Виктор был одет в куртку цвета хаки, серые брюки и чёрные кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Виктора Ветрова, пожалуйста, позвоните по телефонам: 88007005452 или 112.

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