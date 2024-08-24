В Орле пропал мужчина в сине-белой клетчатой рубашке

Фото: «ЛизаАлерт»

В четверг, 22 августа 2024 года, в Орле пропал 59-летний Иван Сараев. «ЛизаАлерт» Орловской области просит помощи в его поисках.

Последний раз мужчину видели 22 августа. Он был одет в сине-белую клетчатую рубашку, чёрные спортивные штаны и резиновые шлёпанцы. У Ивана русые волосы и серые глаза. Его рост — 189 сантиметров, телосложение худощавое.

Если вы что-то знаете о местонахождении Ивана Сараева, пожалуйста, сообщите об этом по указанным телефонам. Любая информация может помочь в поисках!

Ранее мы писали, что к поискам дедушки, над которым издевались ВСУшники в Судже, подключили аэроразведку.