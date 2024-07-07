В Орле прошел рейд по парковкам для инвалидов: что грозит нарушителям

В июле 2024 года, сотрудниками Орловской госинспекции проведен рейд по парковкам предназначенных для инвалидов, видео по ссылке. Некоторые владельцы автомобилей неправомерно занимают места для людей с ограниченными возможностями. В данных случаях инспекторы оформляют им штраф дистанционно. А транспортное средство нарушителя отправляется на штрафную стоянку. Рассказал об этом старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу.

По закону не менее 10% от всех парковочных мест должны быть выделены для людей с инвалидностью.

Эти специализированные места располагаются рядом с входами в торговые и общественные здания. И конечно же они привлекает некоторых водителей без соответствующего разрешения.