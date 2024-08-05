В Орле прошёл торжественный митинг в обновлённом сквере имени генерала Гуртьева

В августе 2024 года подрядчик старался закончить работы ко Дню города, чтобы порадовать жителей и гостей Орла. На мероприятии присутствовали губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин и другие официальные лица.

Выступая на митинге, Юрий Парахин подчеркнул, что орловцы не только чтят память героев словами, но и подтверждают это реальными делами. В этом году к 5 августа был благоустроен сквер имени Гуртьева, который стал победителем ежегодного голосования. Мэр также сообщил, что аналогичные работы запланированы в сквере Танкистов к 2025 году.

Генерал-майор Леонтий Гуртьев командовал 308-й стрелковой дивизией, которая защищала Сталинград и освобождала Орёл. Он погиб у деревни Калиновка, прикрыв собой командующего 3-й армией генерала Александра Горбатова.

Гуртьева похоронили в Орле на Троицком кладбище, посмертно присвоив ему звание Героя Советского Союза, сообщает «Орелград».