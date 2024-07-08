В Орле проверили 26 маршруток на предмет курения водителей в салоне: один нарушитель выявлен

Сегодня, 8 июля 2024 года, выяснилось, что сотрудники КУ ОО «Организатор перевозок» провели 26 проверок водителей маршрутных такси. Мероприятие было направлено на соблюдение запрета курения внутри транспортных средств. Выявлено только одно нарушение.

Водитель автобуса с номерным знаком О648КС 57 RUS на маршруте №444 был замечен в курении после того, как пассажиры покинули автобус на конечной остановке в микрорайоне Болховский.

В результате компания-перевозчик получила указание провести дополнительный инструктаж с водителями для уточнения правил перевозки пассажиров и соблюдения законодательства.

Также проверены автобусы, следующие в Болховский микрорайон – №115 «Автовокзал – мкр-н «Болховский» и № 444 «Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад».