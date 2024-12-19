 В Орле проверили новогодние пихты на наличие червей

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Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело тщательную проверку 10,6 тысячи рождественских деревьев — прекрасных срезок пихты, все из которых прибыли в наш регион из живописной Республики Беларусь.

Специалисты, вооружившись знаниями в энтомологии, гельминтологии и микологии, провели всесторонние анализы. К счастью, ни клещи, ни гельминты, ни грибковые заболевания не были обнаружены.

Таким образом, рождественские деревья были признаны полностью соответствующими фитосанитарным требованиям России и рекомендованы для продажи, как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Стоит отметить, что пихта славится своей пышной и мягкой хвоей, которая приносит уют в любое помещение, а её иголки долго радуют глаз, оставаясь на ветвях, сообщает «ОрелТаймс».