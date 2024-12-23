В Орле проверили работу системы ГЛОНАСС у маршрутчиков

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Специалисты комитета по организации транспортного обслуживания и связи города Орла, в содружестве с «Организатором перевозок» Орловской области, провели тщательную проверку функционирования системы ГЛОНАСС в общественном транспорте. Результаты этой проверки выявили ряд нарушений.

Проверка состоялась на минувшей неделе и охватила 48 автобусов. «Мы проверили передачу данных ГЛОНАСС у 48 транспортных средств, следовавших через остановочный пункт «Автовокзал» в направлении «ГРИННа». Нарушения были зафиксированы как на городском маршруте № 15 «Спецавтобаза – ул. Высоковольтная», так и на ряде межмуниципальных маршрутов», — поделился председатель городского комитета Роман Юшин.

Он также добавил, что в отношении перевозчиков, допустивших нарушения, ведется работа по подаче претензий.

Напомним, что система ГЛОНАСС позволяет осуществлять точный мониторинг местоположения транспортных средств с помощью спутниковой связи, эффективно обеспечивая орловцам возможность отслеживать маршрутки на электронных картах, сообщает «ОрелТаймс».