В Орле раскрыта кража из квартиры, сдаваемой посуточно

В Орле в августе 2024 года полицейские раскрыли кражу бытовой техники и электроники из квартиры местной жительницы. Подозреваемые — молодая пара, арендовавшая жильё на короткий срок.

Как сообщили в региональном УМВД, в отделение полиции по Заводскому району обратилась женщина, которая сдаёт свою квартиру посуточно. Она сообщила о пропаже телевизора, роутера, утюга и фена общей стоимостью около 35 тысяч рублей. Перед этим она сдала квартиру молодой паре. У женщины сохранился снимок паспорта квартиросъёмщика — им оказался 34-летний житель Свердловского района.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска быстро установили местонахождение подозреваемого, который признался в продаже украденного телевизора. Местонахождение остального похищенного имущества устанавливается.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления, сообщает «Орелтаймс».