В Орле раскрыта кража велосипеда: подозреваемый задержан

В конце июля 2024 года стало известно, что житель Орла по окончании рабочего дня обнаружил пропажу своего велосипеда, на котором приехал на работу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина незамедлительно обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Под подозрением оказался 47-летний житель города. В ходе следствия выяснилось, что он не впервые присваивает чужой велосипед. Аналогичное преступление мужчина совершил в Заводском районе. Украденный транспорт орловец относил в пункт приёма металла с целью получения прибыли.

Подозреваемый был задержан. Ведётся следствие.