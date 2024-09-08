В Орле раскрыто крупное кибер хищение с банковской карты

Сегодня, 8 сентября 2024 года, сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Орла по подозрению в серии краж, часть из которых была совершена с использованием информационных технологий. По одному из эпизодов проходят ещё двое сообщников старшего возраста.

Как сообщили в правоохранительных органах, молодой человек проник в дом женщины и украл её телефон. После этого он обнаружил на устройстве записку с записанными банковскими паролями. Подозреваемый показал бумажку своим старшим товарищам (33 и 27 лет), один из них взломал банковский счёт орловчанки и обнаружил там 176 тысяч рублей. Заметив такую сумму, молодой мужчина предложил своим сообщникам потратить все деньги.

По версии следствия, фигуранты так и сделали. 110 тысяч рублей они потратили на покупку мобильных телефонов для каждого из участников преступления. Ещё десять тысяч были потрачены на общие покупки. Оставшиеся 35 тысяч фигуранты поделили между собой. Куда делась ещё 21 тысяча, в полиции не уточнили. Но это и не важно. Содеянного хватило на возбуждение уголовного дела о краже денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В процессе расследования выяснилось, что 23-летний фигурант может быть причастен к хищению ещё 1 400 рублей. При этом, эпизод тоже был связан с цифровизацией экономики — чужие деньги ушли на покупку через один из мессенджеров.

Кроме того, тот же самый фигурант уже проходит подозреваемым по ещё двум преступным эпизодам. Правда, уже без ИТ-составляющей — банальные кражи с проникновением (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

На данный момент все фигуранты находятся под подписками о невыезде, сообщают «Орловские Новости».

Ранее мы писали, что советский районный суд Орла поставил точку в деле о мошенничестве, фигурантами которого стали экс-гендиректор ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили Вести-Орел 6 сентября 2024 года.