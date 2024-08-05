В Орле разобрали Дом Лизы Калитиной

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Сегодня, 5 августа 2024 года исторический объект встретил День города в разобранном состоянии. Это не акт вандализма, а часть работ по реконструкции, которые проводит компетентный подрядчик из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Первый областной».

Каждое бревно было помечено специальным знаком. Все они будут отправлены на экспертизу для оценки их состояния и возможности использования в дальнейшей реконструкции.

Известно, что некоторые детали деревянной постройки пострадали от насекомых-вредителей.

Напомним, реставрация Дома Лизы Калитиной возобновилась в июле. Работы финансируются частным инвестором, сообщает «Орелград».