В Орле реконструируют аэропорт «Южный»: смета только на 1 этап работ составила 1,4 млрд рублей

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В июле 2024 года рамках национального проекта «Поддержка региональных аэропортов» активно ведутся строительные работы по реконструкции аэропорта «Южный» в Орле.

Как сообщили на официальном портале регионального правительства, в настоящий момент уже была завершена укладка патрульной автодороги, установлено половина ограждения вокруг периметра, идет завершающий этап установки монолитных колонн для здания терминала. Также ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. В настоящее время завершается строительство дренажной системы, а также ведется установка ливневой канализации.

Напомним, что новый аэропорт строится в рамках общенационального плана модернизации и расширения основной транспортной инфраструктуры. Общая стоимость первого этапа реконструкции составляет 1,4 миллиарда рублей, средства на проект выделяются из федерального бюджета. После завершения всех работ и открытия неба над Орлом, планируется осуществлять регулярные рейсы два-три раза в неделю на расстояние до 3 тысяч километров.