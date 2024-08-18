В Орле резко увеличились тарифы на съем жилья

В Орле 17 августа 2024 года установили, что всего за один месяц стоимость стандартных однокомнатных квартир увеличилась в среднем на 8-12 тысяч рублей. Многие местные жители связывают это с ростом спроса из-за массового переселения жителей приграничных районов Курской области.

Согласно данным портала по аренде жилья, аренда однокомнатной квартиры с «советским» ремонтом в Советском районе теперь стоит от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Еще в июне 2024 года цены на подобное жилье колебались в пределах 15-17 тысяч рублей. В то же время в Железнодорожном и Заводском районах Орла ситуация пока остается стабильной: аренда 30-квадратного метра возможна за 14-20 тысяч рублей.

Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир пока еще приемлема. Однако и здесь цены выросли на 10-20% всего за месяц. Кроме того, многие арендодатели требуют оплату коммунальных услуг отдельно, не включая их в стоимость аренды, сообщает «Орелтаймс».