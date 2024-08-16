В Орле ряд объектов останется без горячей воды до вечера 16 августа

В связи с проведением ремонтных работ на котельной по адресу ул. 6-й Орловской дивизии, подача горячего водоснабжения будет приостановлена до 20:00 16 августа 2024 года. Об этом сообщает АО «Орелгортеплоэнерго».

Временные ограничения затронут жителей домов по улице 6-ой Орловской дивизии (дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27) и Узловой улице (дома №1-3). Также горячей воды не будет в детском саду №88, в филиале поликлиники №3 и в ДЮСШ №9.

Пресс-служба администрации Орала сообщила, что восстановительные работы планируется завершить к 21:00 того же дня. На месте работает бригада «Орелгортеплоэнерго» из шести человек и трёх единиц техники. Предстоит большой объём работ: замена четырёх участков по 30 метров, по отоплению и ГВС.