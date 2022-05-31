В Орле рядом с Красным мостом начали монтировать пешеходную переправу

Сегодня первые 15 тонн металлоконструкций прибыли на Красный мост. Буквально вчера они вышли из-под конвейеров Липецкого завода металлоконструкций и за ночь доставлены в Орёл. Их сборка началась сегодня же. Как рассказал начальник участка Андрей Горевских, крепежи закуплены в полном объёме. Кстати, производитель орловский — «Северсталь-Метиз».

«Основная сложность – именно в сборке металлоконструкций. Дальше гусеничный кран поднимает их и устанавливает на сваи, создавая каркас будущей пешеходной переправы, — описал процесс начальник «УКС» Дмитрий Кузнецов. – Установка начнётся ориентировочно через три дня. А через четыре дня на Красный мост поставят следующую партию металлоконструкций, ещё 15 тонн».