В Орле рядом со стадионом имени Ленина появится новый 50-метровый бассейн

Фото: pool-engineering.ru

В среду, 4 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле на территории рядом со стадионом им. Ленина построят новый бассейн длиной 50 метров. Площадь участка — 3 гектара. Скоро начнётся разработка проекта. Об этом сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.

-У нас есть поручение от президента по строительству бассейна, который, возможно, в том числе будет совмещён со спортивным залом. Недавно проходила информация, что за центральным стадионом закреплён участок. Это как раз участок для строительства нового спортивного объекта. Мы сейчас уже приступаем к разработке заданий на проектирование, и в скором времени начнётся само проектирование, – сообщил Берестов.

На прошлой неделе стало известно, что Центральный стадион получит земельный участок площадью 27,7 тыс. кв.м, пишет oreltimes.ru . Процесс передачи должен завершиться в течение четырёх месяцев.

Ранее мы писали, что Орловская область присоединяется к всероссийской акции «Ёлка желаний».