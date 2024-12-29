В Орле с 3 января автобусы на маршруте №341 будут следовать по новому расписанию

Фото: v-kurse.ru

С 3 января 2024 года автобусы на маршруте №341 «СПЗ – Некрасовская школа-интернат» будут следовать по новому расписанию. Эту информацию сообщили в «Организаторе перевозок».

В будни первый автобус от школы-интерната будет отправляться в 6 утра, а последний — в 18 часов, пишет newsorel.ru. В выходные и праздничные дни первый рейс от учебного заведения будет стартовать в 6:55, а завершающий — в 18:00.

Фото: newsorel.ru

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