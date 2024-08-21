В Орле с Александровского моста исчезли 17 бронзовых табличек

В Орле 21 августа 2024 года на Александровском мосту из 23 бронзовых табличек осталась всего одна. Горожане и общественники уже много лет пытаются выяснить, куда же пропали «арт-объекты», оплаченные за счёт жителей города?

Издание «Орловская среда-плюс» сообщает, что депутатский запрос помог установить факт кражи 17 табличек. Судьба оставшихся пяти пока неизвестна.

-Неустановленные лица похитили 17 табличек, остальные были переданы на хранение в МКУ „ОМЗ г. Орла“. По факту хищения подано заявление в УМВД по г. Орлу, — пишет издание.

Планировалось восстановить пять сохранившихся табличек размером 20х20 сантиметров ещё в 2023 году в рамках работ по содержанию моста. Однако денег в бюджете не нашлось.

Администрация Орла обещала восстановить таблички в текущем году за счёт средств, предусмотренных на содержание улично-дорожной сети.

Вице-мэр Орла Вадим Ничипоров обещал, что таблички будут восстановлены до конца третьего квартала текущего года. Но в начале третьего квартала Ничипорова задержали по делу перевозчиков Кривовых и отправили под домашний арест. Так что судьба табличек всё ещё под вопросом.

Напомним, что в начале нулевых глава администрации Орла Александр Касьянов запланировал отремонтировать пешеходный мост через Орлик, который к тому времени находился в аварийном состоянии. Денег в казне не хватало, поэтому была запущена акция «Впиши своё имя в историю города». Каждый орловец мог поучаствовать в ремонте, заказав и оплатив собственную плитку. Откликнулось более двух десятков жителей и коллективов.

Строили мост по ноябрь 2007-го — открыли 4 ноября. Практически сразу после приёма моста в эксплуатацию началось воровство тех самых бронзовых табличек. В августе 2020 года отделом дознания УМВД России по Орлу в отношении жителя Свердловского района было возбуждено уголовное дело по факту кражи бронзовых именных табличек с Александровского моста. 32-летний житель признался, что собирался сдать добычу на металлолом. До сентября 2020 года на мосту оставалось всего 12 плиток. В 2024 году — лишь одна, сообщает «Орелтаймс»