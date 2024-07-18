В Орле сбили 65-летнего мужчину: подробности аварии

Фото: Управлении Госавтоинспекции Орловской области

Сегодня, 18 июля 2024 года, сотрудники Госавтоинспекции Орловской области сообщили дополнительную информацию о ДТП, в котором пострадал 65-летний мужчина. Происшествие случилось днем 17 июля.

По предварительным данным: 30-летний водитель «БМВ» двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Рощинская в направлении ул. Металлургов. В районе д.155 по Московскому шоссе он наехал на пешехода. 65-летний мужчина переходил проезжую часть. В результате ДТП пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован.