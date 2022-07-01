В Орле сегодня пройдет Тургеневский литературный праздник

В ландшафтном сквере «Дворянское гнездо» 1 июля пройдёт традиционный Тургеневский литературный праздник. Гостей ждёт великое множество развлечений на любой вкус. Начнется Тургеневский литературный праздник в 18:00. Основная площадка развернется у балюстрады. Здесь развернётся открытый пленэр студентов Орловского художественного училища «В Тургеневском саду», в 18:10 прозвучит программа русского романса от «Цветочной дивы» Елизаветы Горенштейн.

С 18:30 – торжественное открытие праздника с участием артистов и воспитанников Орловской хореографической школы.

В 18:50 сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музей И.С. Тургенева и участники театральной студии «Серебряная птица» покажут театрализованное представление «О чем рассказали цветы…» по мотивам одноимённой пьесы-сказки И.С.Тургенева с песнями, танцами, поэзией и волшебством в исполнении артистов Орловского государственного академического театра им И.С.Тургенева.

В 19:40 на этой площадке гостей ждёт бал цветов в исполнении студии исторических танцев «Династия».

Начиная с 18:00 и до 20:00 сразу на пяти площадках будут и другие активности.

Так, на площадке «Ротонда» расположится выставка, посвященная 100-летию Спасского-Лутовиного «Ароматы Спасского», а также любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию индивидуального цветочного аромата от сотрудников Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

На площадке у спуска в это время будут поэтические чтения от участников литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу» и гостей праздника, презентации книг орловских писателей и поэтов.

На площадке «Поляна сказок» (за бюстом И.С. Тургенева) детей будет ждать анимационная программа и спектакль от Орловского театра кукол. Кроме этого – бесплатные мастер-классы от Орловского областного центра народного творчества и «Наследия Орловщины», выставка книг и развивающие игры от Центральной библиотечной системы Орла, Центральной детской библиотеки им М.М. Пришвина и Орловской областной библиотеки им И.А. Бунина.

Площадка «Скамейки» станет центром притяжения для любителей растений. Здесь будет организована выставка-продажа цветов и горшечных растений от питомника декоративных растений «Экотон», МУП «Зеленстрой» и Орловской станции юных натуралистов.

С 18:00 до 20:00 в аллеях на выставке-ярмарке свои лучшие работы представят мастера народных промыслов, художники, флористы, фотографы и многие другие.

В 18:30 на площадке на берегу пройдет контактная выставка собак, где гости познакомятся с различными породами собак, описанными в произведениях И.С Тургенева, а после – дефиле-презентация братьев наших меньших.

Завершит праздник выступление детского духового оркестра «Прометей», которое пройдет с 19:30 до 20:00.