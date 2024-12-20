В Орле семьи военнослужащих, защищающих приграничные территории получат дополнительные льготы

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В четверг, 19 декабря 2025 года, стало известно, что в Орле семьи военнослужащих, защищающих приграничные территории России, будут иметь право на те же льготы, что и семьи участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Ранее на уровне муниципалитета были внедрены ряд мер поддержки для семей участников СВО, среди которых:

Бесплатное питание для школьников.

Льготы на оплату родительской платы за детские сады и группы продленного дня в школах.

Приоритетный прием детей в детские сады, кружки и секции дополнительного образования.

Путевки в загородные оздоровительные лагеря и бесплатное питание для детей в летних пришкольных лагерях.

Льготы на оплату лифтов в многоквартирных домах.

Эти меры социальной поддержки ранее предоставлялись семьям сотрудников полиции и Росгвардии, участвующих в СВО, пишет vestiorel.ru. Теперь городской совет решил расширить этот список, добавив к нему семьи тех, кто защищает приграничные территории.

Ранее мы писали, что родителям Героев России из Орла будут выплачивать 5 тысяч рублей ежемесячно.