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В Орле шесть женщин предстанут перед судом за связь с мигрантами

Кристина Абдуллоева
22 ноября 2024
migrant.uz

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жительниц региона, которые обвиняются в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в прокуратуре региона, сообщает newsorel.ru.

По версии следствия, женщины вступили в сговор с иностранцем, уголовное преследование в отношении которого выделено в отдельное производство, для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории страны.

Женщины за деньги заключили фиктивные браки с иностранцами, которые впоследствии установили отцовство в отношении их детей. За это орловчанки получили более полумиллиона рублей. В результате фиктивных браков 12 человек смогли в упрощенном порядке получить вид на жительство в России. 

Уголовное дело направлено в Калужский районный суд.

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