В Орле скончался Николай Чупров, заслуженный артист России

Ушел из жизни Николай Евгеньевич Чупров, заслуженный артист России. Печальную новость сообщил Орловский государственный театр им. Тургенева 31 августа 2024 года.

Николай Чупров был выдающимся артистом и внёс значительный вклад в развитие театрального искусства. Он получил звание Заслуженного артиста России и престижную театральную премию «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Николаю Евгеньевичу было 79 лет, он не дожил до своего 80-летия всего три месяца. Более 60 лет своей жизни Николай Чупров посвятил театру, сыграв на сцене более 200 ролей. Он стал первым артистом в Орловской области, получившим премию «Золотая Маска».

— Актер с большой буквы — с огромным талантом и большим сердцем! Сотни ролей на сцене, которые невозможно забыть… Время безжалостно… но мы будем помнить! С любовью навсегда! — сообщается на официальной странице театра.

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