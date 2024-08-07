В Орле скоро появится взлётно-посадочная полоса: Клычков сообщил о ходе реконструкции аэропорта

Во вторник, 6 августа 2024 года, в ходе прямой линии, губернатору был задан вопрос о реконструкции аэропорта в Орле. Андрей Клычков сообщил, что первый этап работ завершится уже в этом октябре.

Подрядчик выполнил валку деревьев и расчистку территории, построена патрульная дорога, завершается установка ограждения. Параллельно идёт реконструкция взлётно-посадочной полосы, заканчивается укладка асфальта.

«К концу октября у нас будет готова взлётно-посадочная полоса, патрульная дорога и ограждение, а также появится новый терминал», — рассказал Андрей Клычков. Он подчеркнул, что работы идут по графику.

На втором этапе основное внимание будет уделено техническому оснащению воздушной гавани.