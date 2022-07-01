В Орле сохраняется карантинная фитосанитарная зона по амброзии

В связи с уточнением границ очага карантинного сорного растения – амброзии трёхраздельной (Ambrosia trifida L.), впервые выявленной в Заводском районе города Орла в 2016 году, приказом Россельхознадзора актуализирована карантинная фитосанитарная зона. В настоящее время общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по амброзии трёхраздельной, расположенной в городской черте Заводского района города Орла (улицы Холодная, Широко-Холодная, Маяковского, Песковская), составляет 43,17 га, в т. ч: площадь очага – 8,819 га, площадь буферной зоны – 34,351 га.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, амброзия трехраздельная – однолетнее травянистое растение. Очень крупный и сильный ранний яровой сорняк с мощными (до 2 м) ветвистыми стеблями и широкими листьями. Появляется рано весной, быстро наращивает массу и легко вытесняет другие растения, в том числе и культурные. Амброзия трехраздельная размножается только семенами. Растение продуцирует в среднем 300 плодов-семянок, а большие экземпляры – до 5 тысяч плодов.

Засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также сады, огороды, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы, обочины дорог, вблизи жилья и другие земли. Благодаря высокой экологической пластичности быстро осваивает самые бедные почвы.

В зонах массового распространения амброзии трехраздельной вредоносность ее обусловлена снижением плодородия почвы и ее обезвоживанием, и как следствие снижением урожайности сельскохозяйственных культур; затруднением процесса уборки урожая; засорением урожая. Отрицательным влияние на здоровье людей. Во время цветения — сильный аллерген, вызывает сенную лихорадку и аллергический ринит. Пыльца может стать фактором, провоцирующим астму. Пыльца также может провоцировать кожные аллергические реакции.

В целях уничтожения амброзии, необходимо проводить комплекс карантинных, агротехнических и химических мероприятий, включающих: проведение карантинных фитосанитарных обследований, до начала цветения и плодоношения регулярное (от 3 до 4 раз в течение вегетационного периода) низкое (не выше 3-4 см от поверхности земли) скашивание амброзии трёхраздельной с захватом полутораметровой зоны вокруг очага, с последующим уничтожением скошенной массы, проведение прополки и уничтожения выявленных растений амброзии, проведение химической обработки гербицидами и др.

В соответствии с действующим законодательством, мероприятия по борьбе с карантинными объектами осуществляются за счет средств граждан и юридических лиц, которые имеют в собственности или в аренде земельные участки любого целевого назначения, где обнаружено опасное растение.