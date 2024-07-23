В Орле состоится патриотический концерт в честь СВО: дата и время

В Орле в июле 2024 года стало известно когда состоится патриотический музыкальный вечер в поддержку участников специальной военной операции. Уже 4 августа 2024 года в городе Орле пройдет благотворительное мероприятие в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Организаторами концерта выступают проект Максима Захарова «ZAHAROV57» и администрация города Орла. Также во время концерта будет проведен сбор средств на гуманитарную помощь для участников операции.

Главными исполнителями концерта станут сам Максим Захаров и лауреат премии «Шансон года» Оксана Орлова.

Мероприятие начнется в 20:00 на центральной площади областной столицы. Вход свободный для всех желающих.