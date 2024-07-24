В Орле состоится ярмарка мёда — событие, которое порадует любителей этого сладкого и полезного продукта

В субботу, 10 августа 2024 года в городе Орёл состоится ярмарка «День мёда». Мероприятие будет проходить на аллее перед входом в городской парк с 9:00 до 15:00. Соответствующее постановление было подписано мэром Юрием Парахиным.

Посетители ярмарки смогут приобрести различные сорта мёда, прополис, цветочную пыльцу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Также будут представлены кондитерские изделия с добавлением мёда, тематические сувениры и книги о пчеловодстве. Кроме того, на ярмарке можно будет найти инвентарь для работы на пасеке, сообщает«Вести-Орел».