В Орле состоялось открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Орле завершилась реконструкция сквера «Дворняское гнездо». Сегодня, 4 августа 2024 года состоялось торжественное открытие обновлённой территории.
Были проведены работы по укреплению склонов и оврагов, построена ротонда и балюстрада. Установлены новые лестницы и современное освещение, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки. Рядом с ротондой появилась уютная беседка, сообщают «Вести-Орел».
«Дворянское гнездо — это литературное сердце Орла, его визитная карточка. Я надеюсь, что сквер станет местом встреч и проведения различных культурных мероприятий. Очень приятно видеть, как много молодых пар выбирают это место для свадебных фотографий»,— сказал глава региона Андрей Клычков, поздравляя жителей города.