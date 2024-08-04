В Орле состоялось открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо»

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Орле завершилась реконструкция сквера «Дворняское гнездо». Сегодня, 4 августа 2024 года состоялось торжественное открытие обновлённой территории.

Были проведены работы по укреплению склонов и оврагов, построена ротонда и балюстрада. Установлены новые лестницы и современное освещение, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки. Рядом с ротондой появилась уютная беседка, сообщают «Вести-Орел».