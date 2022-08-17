В Орле создадут еще 16 контейнерных площадок

В этом году в Орле будут приведены в порядок 16 контейнерных площадок: пять — в Северном районе, по четыре – в Советском и Заводском районах и три — в Железнодорожном. Одна из них – на ул. Пархоменко, 2 – уже оборудована в рамках прямого контракта. Остальные 15 площадок в течение трёх месяцев, то есть до конца года, облагородит ООО «Ситистрой». Этот подрядчик уже работал в Орле и зарекомендовал себя с хорошей стороны, рассказала замначальника управления ЖКХ Оксана Тарарыченкова.

Помимо этого, до конца года планируется расставить 362 контейнера для раздельного сбора мусора. Они все промаркированы, 128 контейнеров уже расставлены: 100 – на контейнерных площадках при многоквартирных домах и 28 – при образовательных учреждениях.