23 августа 2022



В Орле создадут реестр свалок неубранных веток

Ежедневно в администрацию Орла поступают сообщения горожан о необходимости уборки порубочных остатков. Чаще всего вопрос относится к компетенции управляющих компаний, задача которых состоит и в сносе аварийных а также сухостойных деревьев во дворах. Но есть и городские территории, нуждающиеся во внимании. Содержание «зеленого фонда» Орла в порядке – это задача МУП «Зеленстрой». Они очищают территории от аварийных, больных, сухостойных деревьев, а также деревьев, которые растут с нарушением СНиП.

«Опиловкой деревьев и последующим вывозом порубочных остатков занимаются две разные бригады. Если техника свободна, порубки вывозят сразу же, если нет – опиловочная бригада работает дальше по плану-графику, а спустя время порубки вывозят», – рассказала начальник отдела по природопользованию городского управления ЖКХ Татьяна Чумакова.

Так, только за полмесяца в одном Заводском районе планируют убрать 78 кубометров веток и сучьев. В процессе задействованы погрузчик, ЗИЛ и трактор с тележкой. В Северном районе в августе работы ведутся на улицах Космонавтов, Бурова, Маринченко, Орловских партизан, Блынского, Дениса Давыдова, Германо, Катукова, Калиннкиова и Берёзовой.
В сентябре ветки вывезут с улиц Раздольной, Металлургов, Родзевича-Белевича, Силикатной, Кузнецова, Кукушкина и Магистральной. Продолжатся работы на ул. Блынского.
На октябрь запланирована очистка от порубочных остатков с ул. Михалицына и ул. Северной, переулков Артельного и Межевого, а также Московского шоссе.

 

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Опубликовано 23 Авг 2022 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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