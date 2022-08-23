В Орле создадут реестр свалок неубранных веток

Ежедневно в администрацию Орла поступают сообщения горожан о необходимости уборки порубочных остатков. Чаще всего вопрос относится к компетенции управляющих компаний, задача которых состоит и в сносе аварийных а также сухостойных деревьев во дворах. Но есть и городские территории, нуждающиеся во внимании. Содержание «зеленого фонда» Орла в порядке – это задача МУП «Зеленстрой». Они очищают территории от аварийных, больных, сухостойных деревьев, а также деревьев, которые растут с нарушением СНиП.

«Опиловкой деревьев и последующим вывозом порубочных остатков занимаются две разные бригады. Если техника свободна, порубки вывозят сразу же, если нет – опиловочная бригада работает дальше по плану-графику, а спустя время порубки вывозят», – рассказала начальник отдела по природопользованию городского управления ЖКХ Татьяна Чумакова.

Так, только за полмесяца в одном Заводском районе планируют убрать 78 кубометров веток и сучьев. В процессе задействованы погрузчик, ЗИЛ и трактор с тележкой. В Северном районе в августе работы ведутся на улицах Космонавтов, Бурова, Маринченко, Орловских партизан, Блынского, Дениса Давыдова, Германо, Катукова, Калиннкиова и Берёзовой.

В сентябре ветки вывезут с улиц Раздольной, Металлургов, Родзевича-Белевича, Силикатной, Кузнецова, Кукушкина и Магистральной. Продолжатся работы на ул. Блынского.

На октябрь запланирована очистка от порубочных остатков с ул. Михалицына и ул. Северной, переулков Артельного и Межевого, а также Московского шоссе.