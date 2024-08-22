В Орле создадут специальную комиссию по вопросам вывоза мусора

На заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета 22 августа 2024 года обсудили проблему вывоза мусора. Главный консультант регоператора ООО «УК «Зелёная роща» Александр Филатов рассказал о ситуации в разных районах города.

По словам Филатова, меньше всего проблем с вывозом мусора наблюдается в Советском районе, а наиболее сложная ситуация — в Заводском и Железнодорожном. Особенно это касается частного сектора, где жители используют прилегающие к контейнерным площадкам территории для складирования крупногабаритного мусора, не относящегося к ТКО. Уборкой таких отходов должны заниматься органы местного самоуправления.

Как ранее сообщал ОрелТаймс, это является основной проблемой региональной территориальной схемы по обращению с ТКО. Решить её может только региональная власть, выступив с законодательной инициативой о внесении изменений в терсхему. Филатов также подчеркнул, что регоператор за первую половину лета уже очистил десятки подобных площадок, мусор на которых администрация Орла признала смешанным. Однако эта практика прекращена.

«Основанием стали подписанные администрацией Орла акты о признании отходов смешанными коммунальными. Они были вывезены, минуя сортировки, непосредственно на полигон на захоронение. Со второй половины лета актирование по данному направлению свалок, назовём их так, прекращено», — отметил Филатов.

Народные избранники остались недовольны ответом и привели в пример Брянск, где нет глобальных проблем с вывозом мусора. В ответ на это Филатов указал, что в Брянской области расположено 13 полигонов, а в Орловской — только два с половиной: «В связи с чем наши перевозчики вынуждены отправлять мусор за десятки километров от мест накопления».

Не найдя выхода из сложившейся ситуации, комитет решил создать комиссию из числа перевозчиков, сотрудников городской администрации и депутатского корпуса для решения первоочередных вопросов, связанных с вывозом мусора. Комиссия будет собираться еженедельно, сообщает «Орелтаймс».