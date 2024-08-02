В Орле стало светлее: на улице Комсомольской заменены 102 кронштейна и 204 светильника

В четверг, 1 августа 2024 года, стало известно, что в Орле успешно завершена модернизация системы освещения на улице Комсомольской. Работы проводились в рамках муниципального контракта, о чём сообщил мэр города Юрий Парахин в своём Telegram-канале.

В процессе обновления были заменены 102 кронштейна и 204 светильника. Это позволило значительно улучшить освещение улицы, что особенно важно для безопасности водителей в тёмное время суток. Смотрите видео по ссылке.

Теперь аналогичные работы будут проведены в Железнодорожном районе. До конца года планируется также усилить освещение на улице Московской.