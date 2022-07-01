В Орле станет на 15 контейнерных площадок больше

УКХ готовит документацию для поиска подрядчика, который до конца 2022 года обустроит 15 мест накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Начальная стоимость муниципального контракта составляет 1,2 млн рублей. Больше всего мест накопления ТКО появится в Северном районе: на пересечении ул. Волжской и ул. Ручейной, на ул. Михалицына, 20 и 46, в пер. Сувенирном, 1 и в пер. Южном, 105.

В Заводском районе контейнерные площадки сформируют на ул. Достоевского, 16, на перекрёстке ул. Поселковой и ул. Степной, в пр. Кирпичном, 10 и на ул. Степной, 1.

В Советском и Железнодорожном районе будет по три дополнительных места сбора ТКО📍В Железнодорожном районе на ул. Волжской, 13а, на пересечении пер. Переходного и ул. Полевой, а также пер. Южного и ул. Мичурина📍В Советском районе – на ул. Генерала Родина, 50, на пересечении ул. Скворцова и ул. Полесской и в пер. Матросова, 9.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, жители тоже могут подсказать места установки контейнеров. Информацию о необходимости установки новых контейнерных площадок, обустройства и ремонта существующих контейнерных площадок просим направлять письменно через Интернет-приёмную на сайте администрации Орла: https://www.orel-adm.ru/ru/appeal/reception/

В графе «Адресат» необходимо выбрать Мэра г. Орла или начальника соответствующего территориального управления, на территории которого находится или должна, по вашему мнению, находиться площадка: Советского, Заводского, Железнодорожного или Северного.

Обращение будет рассмотрено отделом по природопользованию управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла для включения в долгосрочный план, — заверили в пресс-службе.