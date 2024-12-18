В Орле стартовала акция «Елка желаний»: исполняем мечты детей

Фото: yumen.er.ru

Сегодня, 18 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле запустилась акция «Елка желаний», в рамках которой осуществляются мечты детей по всей стране. Елочные шарики с желаниями уже были сняты председателем городского совета Василием Новиковым и его заместителем Владимиром Негиным.

Депутаты намерены выполнить желания не только детей, но и семей участников специальной военной операции. Так, Василий Новиков взял на себя желания Савелия и Сильвии, а Владимиру Негину досталась мечта Виктории, пишет vestiorel.ru.

Кроме того, ветеран СВО Владимир Строев исполнит желание Варвары и Ульяны Кузьмичевых, которые мечтают получить к празднику сертификаты в магазин детских товаров.

Фото: vestiorel.ru

Ранее мы писали, что Орловская область присоединяется к всероссийской акции «Ёлка желаний».