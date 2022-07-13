13 июля 2022



В Орле стартовала благотворительная акция «Дорога в школу» (6+)

Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации Орла объявило старт ежегодной благотворительной акции в помощь детям из малообеспеченных семей «Дорога в школу». Мероприятие традиционно проводится в канун нового учебного года.

Цель акции — помочь малоимущим семьям собрать детей в школу. Особенно помощь нужна детям из многодетных и неполных семей, детям-инвалидам, сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей.

Все пожертвованные горожанами и учреждениями Орла школьные принадлежности будут переданы в малоимущие семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов.

Акция «Дорога в школу» продлится до 31 августа.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Ленина, д. 23, кабинет №2.

Телефон для связи: +7 (4862) 76-17-41.

 

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Опубликовано 13 Июл 2022 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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