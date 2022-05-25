В Орле стая собак напала на ребенка

В сети Интернет появилось виде с камер наблюдения на одном из корпусов больницы Семашко. В кадре видно, как стая собак кидается на ребенка с велосипедом. Причем, мальчик в этот момент не ехал. Он бросил свой транспорт и попытался убежать, чем еще сильнее спровоцировал агрессию стаи.

В связи с публикацией этого видео прокуратурой Орловской области начата проверка. В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц по организации и осуществлению мероприятий, предусмотренных законодательством в сфере обращения с безнадзорными животными.