25 мая 2022



В Орле стая собак напала на ребенка

В сети Интернет появилось виде с камер наблюдения на одном из корпусов больницы Семашко. В кадре видно, как стая собак кидается на ребенка с велосипедом. Причем, мальчик в этот момент не ехал. Он бросил свой транспорт и попытался убежать, чем еще сильнее спровоцировал агрессию стаи.

В связи с публикацией этого видео прокуратурой Орловской области начата проверка. В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц по организации и осуществлению мероприятий, предусмотренных законодательством в сфере обращения с безнадзорными животными.

 

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Опубликовано 25 мая 2022 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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