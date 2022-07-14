14 июля 2022



В Орле суд вынес приговор застройщику, похитившему деньги дольщиков

Приговором Советского районного суда г. Орла от 13 июля 2022 года бывший директор ООО «Унистрой-Орел» С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что С. похитил денежные средства, принадлежащие 71 участнику долевого строительства на общую сумму более 68 000 000 рублей.

Суд назначил С. наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначая наказание, суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности С., наличие смягчающего обстоятельства (наличие малолетнего ребенка) и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

По информации Советского районного суда г. Орла

 

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Опубликовано 14 Июл 2022 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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