В Орле трех бывших сотрудников УФСИН России будут судить за превышение полномочий

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле 27 августа 2024 года поделились информацией, что перед судом предстанут трое бывших сотрудников УФСИН России по Орловской области. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

На скамью подсудимых сядут экс-начальник орловского УФСИН, бывший начальник колонии №2 и его заместитель. Уголовное дело против них было возбуждено после проверки УФСБ России по Орловской области и материалов, предоставленных местным УФСИН.

Следствие установило, что с февраля 2022 года по август 2023 года руководство исправительной колонии № 2 вместе с бывшим начальником УФСИН незаконно возобновили работу производства деревянных изделий, на котором трудились осуждённые. Также заключённые изготовили самогон, после употребления которого двое осуждённых скончались, сообщает «Комсомольская правда».