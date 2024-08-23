В Орле трое сирот, двое из которых бойцы СВО, получили документы на жилье

Фото: Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

В четверг, 22 августа 2024 года, пресс-служба правительства Орловской области сообщила, что троим сиротам, среди которых два участника СВО, были вручены жилищные сертификаты. Документы вручал руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин.

Руслан Сальков получил сертификат во время отпуска и вскоре вернется в зону боевых действий. Андрей Рудаков, находящийся в зоне боевых действий, получил свой сертификат через супругу Дарину.

-Латынин выразил искреннюю благодарность участникам СВО за мужество и патриотизм, пожелал им здоровья и скорейшего возвращения, чтобы отпраздновать новоселье, – рассказали в пресс-службе.

Трое будущих новоселов теперь имеют документы на свое новое жилье.

Ранее мы писали, что сирота из Колпнянского района получил собственное жильё.