В Орле участковые полиции были осуждены за избиение мужчины в отделении

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Сегодня Советский районный суд Орла вынес приговор участковым Роману Орлову и Ольге Свидерской. Как сообщили «Орловским новостям» в суде, они получили реальные сроки. Участковых признали виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отношении Свидерской было возбуждено два дела по этой статье.

Ранее прокуратура сообщала, что в январе 2023 года полицейские без оснований задержали местного жителя и доставили его в участок. Там они избили мужчину и надели на него наручники. Потерпевший обратился в полицию с заявлением об избиении, но при приёме заявления столкнулся с отказом в возбуждении дела со стороны Свидерской. Впоследствии участковых раскрыли коллеги из службы собственной безопасности.

В суде «Орловские новости» узнали, что Свидерская была приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением специального звания и запретом на работу в полиции в течение двух лет. Орлов получил три года лишения свободы в колонии общего режима, также был лишён специального звания и права работать в полиции в течение двух лет. После появления информации о передаче дела в суд, участковых отстранили от работы.