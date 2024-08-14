В Орле установили памятную табличку создателям RuTube

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В августе 2024 года рассказали о появлении доски на стене торгового центра «Малиновая вода» на улице Ленина, как сообщил местный телеканал «Истоки».

На табличке написано: «В этом доме уроженцами города Орёл Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным на основе традиционных ценностей в 2006 году был создан флагман русскоязычного культурного наследия — российский видеопортал RuTube». Кто установил доску, не уточняется.

RuTube запустили в 2006-м, через год после появления YouTube. В 2008-м сервис продали компании «Газпром-Медиа».