В Орле установили «умный светофор» с подсветкой и голосовым помощником: бесплатный Wi-Fi как бонус

Фото: Город Орел! Орловчане ВКонтакте

В августе 2024 года на перекрёстке улиц Пионерской и Салтыкова-Щедрина в Орле появился новый светофор, оснащённый не только подсветкой, но и звуковым сопровождением. Когда загорается красный свет для пешеходов, включается метроном, а при зелёном свете начинает работать голосовой помощник.

По сообщению пресс-службы областного УМВД, «умный светофор» оснащён камерой, которая отслеживает дорожную ситуацию и интенсивность движения транспортного потока. Эти данные будут передаваться в региональную навигационно-информационную систему и использоваться сотрудниками ГИБДД.

Светофор также оснащён датчиками, которые измеряют температуру воздуха и уровень углекислого газа на перекрёстке. Кроме того, на этой территории доступен бесплатный Wi-Fi!

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