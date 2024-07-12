Сегодня, 12 июля 2024 года, стало известно, что в Орле уволили воспитателя детского сада №97 после инцидента с ребёнком. Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский продолжает следить за ситуацией.

В июне правоохранительные органы проверяли информацию о том, что воспитатель применила физическую силу к ребёнку. Видеозапись этого инцидента появилась в городских пабликах социальных сетей 18 июня.

— В рамках мониторинга получена необходимая информация для выездов в детские сады города Орла в защиту прав детей. По имеющимся сведениям, с одним из воспитателей детского сада №97, фигурирующем на видео с происшествием, трудовой договор расторгнут, – заявил Домогатский в своем тг-канале.

Ранее уполномоченный заявил, что инициирует проверку работников детских садов на соответствие занимаемым должностям.