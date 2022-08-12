12 августа 2022



В Орле в авральном режиме починят улицу Пионерскую

В рамках дополнительного финансирования, выделенного облправительством, в этом году планируется капитально отремонтировать улицу Пионерскую на всём протяжении – от улицы Лескова до улицы Максима Горького.

По ПСД планируется обновление покрытия проезжей части на площади 13 670 кв.м и мощение тротуаров плиткой на площади 10 338 кв.м. При условии согласования с жителями, может быть расширен проезд между домом №19 по ул. Пионерской и домом №45 по ул. Октябрьской – сейчас он составляет менее 4 м и с трудом пропускает один автомобиль.

Также на всём протяжении ул. Пионерской оборудуют дополнительные парковочные места. Они вместят порядка 100 автомобилей. Свои «карманы» получит и общественный транспорт – они появятся в районе дома №7 и в районе Фундаментальной библиотеки. На этих же остановках поставят новые павильоны.

Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 26 августа. Работы предстоит выполнить в сжатые сроки – до 30 октября, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 12 Авг 2022 в 17:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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