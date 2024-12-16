В Орле водитель маршрутки несколько раз оплатил проезд потерянной пассажиркой картой: возбуждено уголовное дело

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В воскресенье, 15 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле произошёл неприятный случай: водитель маршрутки воспользовался потерянной пассажиркой картой. Полицейские оперативно раскрыли кражу и вернули женщине её деньги.

57-летний водитель нашёл карту в салоне автобуса и решил воспользоваться ей для оплаты проезда. Он несколько раз оплатил проезд с помощью валидатора, а затем отправился в магазин за покупками. В результате женщина потеряла 2700 рублей, пишет vestiorel.ru.

Когда женщина заблокировала карту, мужчина понял, что его действия не остались незамеченными, и выбросил платёжное средство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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