27 июля 2022



В Орле возобновят ежегодный Фестиваль цветов

Ещё с XX века на слиянии Оки и Орлика, знаменитой орловской «стрелке», в День города традиционно проводилась ярмарка цветов. В этом году власти решили вернуться к традициям и спустя долгие годы на слиянии двух рек соберутся любители декоративных садовых растений и ценителей прекрасного.

Гостей фестиваля ждут: цветочные экспозиции и инсталляции; выставка-ярмарка садовых и комнатных растений; инструмент и оборудование для комфортного садоводства; сувениры и подарки. А ещё – мастер-классы и лекции, квесты и выступления музыкантов. Обо всём подробно можно узнать в группе ВК фестиваля.  С 5 по 7 августа 2022 года всех желающих ждут в парке «Орловская крепость».

 

Огонь Олимпиады: в Сочи через Орёл
Орловцам рассказали про мифы об электронных больничных
Орелстат продолжает набор переписчиков
Опубликовано 27 Июл 2022 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"