В Орле возобновят ежегодный Фестиваль цветов

Ещё с XX века на слиянии Оки и Орлика, знаменитой орловской «стрелке», в День города традиционно проводилась ярмарка цветов. В этом году власти решили вернуться к традициям и спустя долгие годы на слиянии двух рек соберутся любители декоративных садовых растений и ценителей прекрасного.

Гостей фестиваля ждут: цветочные экспозиции и инсталляции; выставка-ярмарка садовых и комнатных растений; инструмент и оборудование для комфортного садоводства; сувениры и подарки. А ещё – мастер-классы и лекции, квесты и выступления музыкантов. Обо всём подробно можно узнать в группе ВК фестиваля. С 5 по 7 августа 2022 года всех желающих ждут в парке «Орловская крепость».